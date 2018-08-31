Fenerbahçe, Jailson için ödenen ücreti açıkladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, kadrosuna kattığı Jailson Marques Siqueira için Brezilya'nın Gremio Kulübüne 4 milyon avro ödeneceğini açıkladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, Brezilyalı orta saha oyuncusunun transferi hakkında şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Jailson Marques Siqueira'nın transferi için kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varılmış olup, Gremio Kulübüne oyuncunun sözleşmesinin feshi için ödenecek tutar 4 milyon avrodur."

Muhabir: Emre Doğan