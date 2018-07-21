Fenerbahçe iyi başladı, kötü bitirdi

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda taraftarının önünde çıktığı ilk maçta Hollanda temsilcisi Feyenoord karşısında 87. dakikaya 3-0 önde girmesine rağmen, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Ülker Stadı'nda yeni sezon çalışmaları kapsamında dördüncü hazırlık maçında Feyenoord'la karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, 7. dakikada Eljif Elmas'ın golüyle 1-0 öne geçti. Giuliano Victor de Paulo'nun penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkaran sarı-lacivertliler, 18. dakikada ise Mathieu Valbuena'nın golüyle soyunma odasına 3-0 önde gitti. İlk yarıda 33. dakikada Fenerbahçe, Giuliano ile bir de penaltı atışından yararlanamadı.

İkinci yarı düşük tempoda geçmesine rağmen Feyenoord son dakikalarda geri döndü. Hollanda temsilcisi 87. dakikada Steven Berghuis ve 90. dakikada Jens Toornstra'nın golleriyle farkı 1'e indirdi. Feyenoord, 90+6. dakikada Berghuis'in penaltıdan attığı golle 3-3'lük beraberliği yakaladı ve maç bu sonuçla tamamlandı.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Sarı-lacivertli takım, Feyenoord karşısına sakatlığı bulunan 5 futbolcusundan yoksun çıktı.

Fenerbahçe'de el bileğinden operasyon geçirdiği için bir süredir takımdan uzak kalan Roberto Soldado ile hafif ağrıları bulunan İsmail Köybaşı, Mehmet Ekici, Aatıf Chahechouhe ile Carlos Kameni, kadroda yer almadı.

Eljif Elmas'tan ilk gol

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki Makedon futbolcusu Eljif Elmas, sarı-lacivertli formayla ilk gol sevincini bir hazırlık maçında yaşadı.

Geçen sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Elmas, geride kalan sezonda resmi veya hazırlık maçında gol atamamıştı. Bu sezon oynanan dördüncü hazırlık karşılaşmasına da ilk 11'de başlayan Makedon futbolcu, 7. dakikada takımın ilk golünü kaydetti.

10 numaranın yeni sahibi Giuliano

Fenerbahçe'de yeni sezon 10 numaralı formayı Giuliano giyecek.

Geçen sezon Robin van Persie'nin giydiği 10 numaralı forma, Hollandalı futbolcunun Feyenoord'a transfer olmasıyla boşa çıkmıştı.

İsviçre kampındaki hazırlık maçlarında geçen sezonki forma numarası olan 20 ile sahaya çıkan Giuliano, Feyenoord karşısında sahada 10 numaralı formayla yer aldı.

Yeniler Kadıköy'de sahne aldı

Fenerbahçe'ye bu sezon dahil olan isimler, ilk kez Kadıköy'ün çimlerine ayak bastı.

Teknik direktör Phillip Cocu, ilk kez sarı-lacivertli takımın başında Ülker Stadı'na çıktı.

Yeni transferlerde 21 yaşındaki Barış Alıcı ilk 11'de oynadı. Etkili bir performans ortaya koyan Barış, 63. dakikada oyundan çıkarken taraftarlardan büyük alkış aldı.

Bir başka yeni transfer 18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu ise 80. dakikada oyuna dahil oldu. Kaleci Berke Özer ise şans bulamadı.

Van Persie'ye destek ve protesto bir arada

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie, Kadıköy'de sarı-lacivertli taraftarların bazılarının desteğini alırken bir grubun da protestosuyla karşılaştı.

Geçen sezonun devre arasında Feyenoord'a transfer olan Van Persie, eski takımına karşı ayrılığından sonra ilk kez forma giydi.

Maçtan önce Migros Tribünü'ndeki taraftarlar Van Persie'yi tribüne çağırarak alkışladı. Stattaki büyük çoğunluk ise ise buna tepki göstererek Hollandalı oyuncusu ıslıkladı.

Van Persie, maç boyunca da top ayağına geldiğinde ıslıklandı.

Ali Koç, tribünleri gezdi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşmadan önce sahaya inerek tribünleri gezip taraftarları selamladı.

Kulübün başkan vekili Semih Özsoy'la maçtan önce sahaya inerek tribünleri selamlayan sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı, taraftarların büyük desteğiyle karşılaştı.

Tarftarlar Ali Koç'u alkışlayarak, "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon." tezahüratı yaptı.

Öte yandan hazırlık karşılaşmasını yaklaşık 30 bin sarı-lacivertli taraftar takip etti.

Forma hediye edildi

Fenerbahçe ve Feyenoord'un idari menajerleri, günün anısına birbirlerine forma hediye etti.

Maçtan önce Fenerbahçe İdari Menajeri Onur Başar ile Feyenoord İdari Menajeri Bas Noortwijk, saha kenarına geldi. İki idari menajer birbirlerine forma hediye ederek, yeni sezonda başarılar diledi.

Öte yandan karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yardımcısı Tayfur Havutçu da protokol tribününden takip etti.

İkinci yarı girenler kısa antrenman yaptı

Maça ikinci yarıda dahil olanlarla hiç süre almayan futbolcular maçtan sonra kısa bir antrenman yaptı.

Bu oyuncular maçtan sonra sürat çalışması gerçekleştirmesi dikkati çekti.