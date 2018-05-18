Fenerbahçe ile Konyaspor 34. maça çıkıyor





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de yarın 34. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 33 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 27 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 2 maç berabere sonuçlandı.



Konyaspor, rakibi karşısındaki 4 galibiyetinden 2'sini son 4 randevuda elde etti.



Fenerbahçe'nin toplam 92 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 37 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı.





- Konyaspor deplasmanda bir kez kazandı





Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 16 lig maçında karşılaştı.



Sarı-lacivertliler, evindeki 15 maçı kazandı, sadece geçen sezon 3-2'lik skorla mağlup oldu.

İstanbul'da Fenerbahçe 49 gol attı, kalesinde 14 gol gördü.





- Farklı skorlar





Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.



Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti.



Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 5 maçta 5, 8 maçta da 4 gol attı.