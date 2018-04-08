Fenerbahçe ikinci yarıda güldü

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Osmanlıspor'u 2-0 yendi.

11. dakikada sağ kanattan Serdar Gürler'in yerden yaptığı sert ortada, topa kale sahası içinde müsait durumda bulunan Musa Çağıran dokundu. Kaleci Volkan Demirel'in müdahale ettiği meşin yuvarlak, yeniden Musa'ya çarparak auta gitti.

16. dakikada De Souza'nın uzak mesafeden sert vuruşunda, top kale direğinin dibinden dışarı çıktı.

45. dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topa gelişine Ceyhun Gülselam'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

48. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında, Giuliano topu sağ kanattan bindirme yapan Şener Özbayraklı'nın önüne bıraktı. Bu oyuncu ceza sahası içinde tekrar Giuliano'ya çıkardı. Brezilyalı oyuncunun gelişine vuruşunda, top üstten auta çıktı.54. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Valbuena'nın sağdan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Skrtel'in kafa vuruşunda, kaleci Karcemarskas'ın kontrol ettiği topta hakem Halil Umut Meler meşin yuvarlağın çizgiyi geçtiğine karar verdi ve Fenerbahçe öne geçti: 1-0.60. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Orta sahada rakibinin hatasıyla topla buluşan Giuliano, ceza yayına kadar taşıdığı topla rakiplerinden sıyrılarak içeri girdi ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Brezilyalı oyuncunun vuruşunda yan direkten dönen meşin yuvarlak Soldado'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, top ağlara gitti: 2-0.66. dakikada Umar'ın hatalı pasıyla topla buluşan Soldado'nun ceza sahası dışından yaptığı aşırtma vuruşta, top üst direkten oyun alanına döndü.80. dakikada Ceyhun Gülselam'ın sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.83. dakikada sağ kanattan çizgiye inerek ceza sahasına giren Valbuena'nın ortasında, arka direkte Fernandao'nun müsait durumda yaptığı kafa vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.84. dakikada Lumanza'nın savunma arkasına pasıyla topla buluşarak ceza sahasına giren Cikalleshi'nin kaleciyle karşı karşıya yaptığı aşırtma vuruşta, top az farkla yandan dışarı gitti.Mücadelede başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.Osmanlıspor'dan AA'ya kutlama

Osmanlısporlu futbolcular, Anadolu Ajansının kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla sahaya "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz." yazılı pankartlarla çıktı.

Muhabir: Süha Gür