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Fenerbahçe ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak
Fenerbahçe 6 günlük iznin ardından yarın ligin ikinci yarısının hazırlıklarına başlayacak.
Spor 04.01.2020, 10:40
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın başlayacak.
Süper Lig'de son maçını 29 Aralık'ta oynayan sarı-lacivertli takımda 6 günlük izin yarın sona erecek.
Fenerbahçe, ilk resmi maçını 14 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacak.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki ilk maçını ise 18 Ocak'ta Gaziantep FK ile yapacak.