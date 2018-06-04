Fenerbahçe hisseleri Ali Koç ile yükseldi

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri haftaya yüzde 7,59 artışla başladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri, Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Ali Koç'un seçilmesinin ardından haftaya sert yükselişle başladı. Güne yüzde 7,59 değer kazanarak 42,50 TL'den başlayan Fenerbahçe hisselerinin fiyatı, en yüksek 44,36 TL'yi görmesinin ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 8,5 artışla 42,75 TL seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor şirketlerinden, Beşiktaş hisseleri yüzde 2,2 artışla 2,29 TL'den, Trabzonspor hisselerinin fiyatı yüzde 0,7 yükselişle 1,38 TL'den ve Galatasaray hisselerinin fiyatı ise yüzde 0,5 primle 1,88 TL'den işlem görüyor.

Analistler, Ali Koç'un başkanlık vaatlerinin piyasalar tarafından geçen haftalarda fiyatlanmaya başlandığını belirterek, geçen hafta Fenerbahçe hisselerinin 48,12 TL'ye kadar yükseldiğini ve haftayı bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,51 değer kazancıyla 39,50 liradan tamamladığını söyledi.

Özellikle şirketin borçlarına ve sponsorluk gelirlerine ilişkin açıklamalarının piyasalar tarafından olumlu fiyatlandığını bildiren analistler, Ali Koç'un gelecekteki açıklamalarının da yakından takip edileceğini kaydetti.

Dün gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda geçerli 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçilen Koç, 111 yıllık kulüp tarihine 37. başkan olarak adını yazdırdı.



