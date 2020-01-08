Fenerbahçe harcama limitleri konusunda TFF ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Öncelikle; süreci manipüle etme amacı taşıdığını düşündüğümüz harcama limitleri ile ilgili bazı bilgilerin dışarıya özellikle bu dönemde sızdırılmasını son derece manidar karşıladığımızı belirtmek isteriz. Fenerbahçe Kulübü olarak takım harcama limitlerinin açıklandığı 20 Aralık 2019 tarihinden bugüne kadar Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmelerimiz devam etmektedir." denildi.

Bununla beraber Bankalar Birliği anlaşması dışında finans kuruluşları ile yeni anlaşmalar için bireysel olarak çalışmaların da yürütüldüğü belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Bu çalışmalar kapsamında da diğer kulüplerin de yaptığı gibi attığımız tüm finansal adımları, takım harcama limitlerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla TFF ve ilgili kurumları ile paylaşmakta ve görüşmelerimizi devam ettirmekteyiz. Spor camiası olarak daha evvel bir örneğini yaşadığımız üzere 'TFF’nin kamuoyu baskısı altına alınması ve sürecin manipülasyonlarla zarar görmesi' amacı taşıyan bu gündeme itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederiz."