Fenerbahçe Doğuş seriyi 2-0'a getirdi

İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ'ı 86-78 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan TOFAŞ, Crocker'ın etkili performansıyla üst üste sayılar buldu ve 4. dakikada rakibine 10-2 üstünlük kurdu. Mola dönüşünde Wanamaker'ın çabasıyla 7-0'lık bir seri yapmayı başaran Fenerbahçe Doğuş, son dakika oynanırken Vesely'nin smacıyla 19-17 öne geçti ve ilk çeyrek bu şekilde sona erdi.

İkinci periyoda Sinan Güler'in 5 sayısıyla başlayan ev sahibi ekip karşısında TOFAŞ da sayılar buldu ve 14. dakikada skor 29-27 oldu. İki takımın da sert savunma yaptığı bölümde Fenerbahçe Doğuş ribauntlarda da etkili olarak TOFAŞ'ın kritik hamlelerini boşa çıkardı ve ilk yarının sonunda sarı-lacivertliler soyunma odasına 37-36 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe Owens'ın basketiyle başlayan TOFAŞ, Fenerbahçe Doğuş hücumlarını durdurmakta güçlük yaşasa da rakibine hücumda karşılık vermekte zorlanmadı ve 26. dakika 47-47 eşitlikle geçildi. Ev sahibi ekip, Vesely'nin üst üste bulduğu basketlerle 28. dakikaya girilirken 56-49 üstünlük sağladı. Savunmadaki kritik müdahaleleriyle rakibinin sayı bulmasına izin vermeyen Fenerbahçe Doğuş, hatalardan faydalanarak üçüncü çeyreği de 63-51 üstünlükle geçti.

Son bölüme Nunnally'nin üç sayılık basketiyle giriş yapan Fenerbahçe Doğuş, uzun süre rakibinin maça ortak olmasına izin vermese de TOFAŞ son 3 dakikaya girildiğinde farkı 6 sayıya kadar indirdi (78-72). TOFAŞ son dakika içinde farkı 4 sayıya (80-76) düşürdüyse de Fenerbahçe Doğuş karşılaşmayı 86-78 kazanarak final serisinde 2-0'lık avantaj yakaladı.

Toplam 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde 3. maç 9 Haziran Cumartesi günü, 4. maç ise 11 Haziran Pazartesi günü Bursa'da yapılacak.

Ali Koç ve Comolli maçı izledi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve futbol takımı sportif direktörlüğüne getirilen Damien Comolli karşılaşmayı izledi.

Koç ve Comolli'ye locada kulüp yöneticilerinden Semih Özsoy da eşlik etti. Başkan Koç'a sarı-lacivertli taraftarlar "Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon" diye tezahürat yaptı. Bazı taraftarlar ise Koç'la fotoğraf çektirdi.

Muhabir: Hüseyin Eroğul