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Fenerbahçe Doğuş play-off'ta

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 25. hafta maçında deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibini 85-78 yendi.

10 Mart 2018 Cumartesi 01:05
Fenerbahçe Doğuş play-off'ta
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İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 25. hafta maçında deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibini 85-78 yendi.

Bu sonuçla 18. galibiyetini elde eden sarı-lacivertli takım, normal sezonun bitimine 5 hafta kala play-off'a yükselmeyi garantiledi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Zalgiris, Davies, Jankunas ve Micic'in basketleriyle 6. dakikada 16-7 öne geçti. Fenerbahçe Doğuş, dış atışlardan bulduğu sayılarla farkı eritmeye çalışırken, ev sahibi takım ilk periyodu 24-17 önde bitirdi.

Etkili mücadelesini ikinci periyoda da taşıyan Zalgiris, Micic ve Valinskas ile ürettiği sayılarla 14. dakikada farkı 12 sayıya (32-20) çıkardı. Fenerbahçe Doğuş rakibine Vesely ve Kalinic'in basketleriyle karşılık verirken, ev sahibi takım soyunma odasına da 40-31 önde gitti.

Müsabakanın ikinci yarısına iyi başlayan Fenerbahçe Doğuş, Datome, Thompson ve Wanamaker'in basketleriyle 28. dakikada farkı 3 sayıya (53-50) indirdi. Ancak kalan sürede White ile skor bulan Zalgiris, son periyoda da 58-52 önde girdi.

Son periyotta etkili bir mücadele ortaya koyan Fenerbahçe Doğuş, 33. dakikada Thomas'ın basketiyle skoru eşitledi: 60-60. Organize hücumlarla oyunun kontrolüne eline geçiren ve 36. dakikada 66-65 öne geçen sarı-lacivertli takım, daha sonra ürettiği sayılarla farkı açtı ve son dakikaya 79-71 önde girdi. Son dakikada rakibinin geri dönüş yapmasına izin vermeyen Fenerbahçe Doğuş, müsabakadan 85-78 galip ayrıldı.

Öte yandan bugün 58. yaşına giren Fenerbahçe Doğuş'un Sırp başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 142. Avrupa Ligi maçında 100. galibiyet sevinci yaşadı.

Muhabir: Ercan Çakar



Anahtar Kelimeler:
BasketbolFenerbahçe DoğuşSporTHY Avrupa LigiZalgiris
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