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Fenerbahçe Doğuş play-off turuna yükselmeyi garantiledi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 25. hafta sona erdi. Fenerbahçe Doğuş, play-off turuna yükselmeyi garantileyen üçüncü takım oldu.

10 Mart 2018 Cumartesi 12:10
Fenerbahçe Doğuş play-off turuna yükselmeyi garantiledi
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ANKARA (AA) - THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibini 85-78 mağlup ederek play-off turuna yükselmeyi garantileyen üçüncü takım oldu.

Bu sezon istediği sonuçları alamayan lig sonuncusu Anadolu Efes ise konuk ettiği İsrail ekibi Maccabi FOX'a 94-81 mağlup oldu ve play-off'a kalma şansını yitirdi.

Play-off'a kalmayı Yunan ekibi Olympiakos ile daha önce garantileyen Rus temsilcisi CSKA Moskova ise ağırladığı İspanya'dan Unicaja Malaga'yı 101-76 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

26. haftanın programı

13 Mart Salı:

22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan - Real Madrid

15 Mart Perşembe:

20.45 Kızılyıldız MTS - Valencia

22.00 Brose Bamberg - Anadolu Efes

22.00 Olympiakos - Barcelona Lassa

22.05 Maccabi FOX - Khimki

22.45 Baskonia - Zalgiris

16 Mart Cuma:

20.45 Fenerbahçe Doğuş - CSKA Moskova

23.00 Unicaja Malaga - Panathinaikos Superfoods

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu

Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesBasketbolFenerbahçe DoğuşSporTHY Avrupa Ligi
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