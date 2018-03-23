Fenerbahçe Bolu'da farklı yenildi

BOLU (AA) - Fenerbahçe, hazırlık karşılaşmasında Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'a 6-2 gibi farklı bir skorla yenildi.

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakaya Fenerbahçe, Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Batuhan Yılmaz, Andreas Kilit, Erdem Aydın, Samed Karakoç, Onur Topal, Ozan Tufan, Aatıf Chahechouhe, Mehmet Ekici, Roberto Soldado ilk 11'iyle başladı. Sarı-lacivertlilerde ikinci yarıda ise Giuliano Victor de Paulo, Jose Fernandao, Mathie Valbuena da forma giydi.

Boluspor, ilk yarıda 14. dakikada Burak Asan, 31. dakikada Andre Santos ve 45. dakikada penaltıdan Sefa Yılmaz'la rakip fileleri havalandırdı. Fenerbahçe ise ilk yarıdaki tek golünü 26. dakikada Aatıf Chahechouhe'nun ayağından buldu. Boluspor, soyunma odasına 3-1 önde gitti.

İkinci yarıda 51. dakikada Guido Koçer, 83. dakikada Mutlu Güler, 86. dakikada ise Emre Gültekin'le 3 gol daha bulan Boluspor'a Fenerbahçe, 80. dakikada Jose Fernandao'nun tek golüyle karşılık verebildi ve karşılaşma Bolu ekibinin 6-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmayı Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı, birlikte izledi.



Muhabir: Mehmet Emin Gürbüz,Zafer Göder