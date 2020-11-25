Son Dakika
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine sürpriz bir isim atandı. Pazar günü oynanacak karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu bu sezon Süper Lig'de 4 maç yönetti.
Spor 25.11.2020, 13:41
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FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN?
FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Beşiktaş Maçı 19:00'de başlayacak.
FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, İstanbul'da oynanacak.