Son Dakika

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine sürpriz bir isim atandı. Pazar günü oynanacak karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu bu sezon Süper Lig'de 4 maç yönetti.

Spor 25.11.2020, 13:41
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta?
banner230

BEIN SPORT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Bein Sports 1 Digitürk 77, Kablo TV 232, Web numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN?

Fenerbahçe-Beşiktaş Maçı 29 Kasım Pazartesi günü oynanacak.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Beşiktaş Maçı 19:00'de başlayacak.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, İstanbul'da oynanacak.

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@