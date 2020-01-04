Son Dakika
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Hamza: Tel Aviv dahil ABD'nin bölgedeki 35 hayati noktası İran'ın menzilinde
Ruhani: Amerikalılar bu suçlu eylemin sonuçlarını sadece bugün değil, ilerleyen zamanda da görecekler
Fenerbahçe Beko'ya yeniden transfer olan Nunnally: Fenerbahçe'ye döndüğüm için çok heyecanlıyım
Fenerbahçe Beko'ya yeniden transfer olan ABD'li basketbolcu James Nunnally, "Fenerbahçe’ye döndüğüm için çok heyecanlıyım ve gurur duyuyorum. Fenerbahçe için bütün gücümle savaşacağım." dedi.
Spor 04.01.2020, 16:53
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko'ya yeniden James Nunnallyolan ABD'li basketbolcu James Nunnally, sarı-lacivertli ekiple antrenmana çıktı.
Daha önce iki sezon sarı-lacivertli formayı giyen Nunnally, "Taraftarlarımız zaten harika. Tekrar Fenerbahçe ailesine katıldığım için ve tekrar onlarla birlikte olacağım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.