Fenerbahçe Beko yarı finale farklı başladı

İSTANBUL (AA) - Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği serinin ikinci maçı 3 Haziran Pazartesi günü sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde oynanacak.

Karşılaşmaya Muhsin Yaşar'ın pota altından kaydettiği sayılarla başlayan TOFAŞ karşısında Ali Muhammed ve Melli ile boyalı alandan basketler bulan Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 16-9 üstün geçti. Melih Mahmutoğlu ve Sloukas'ın üç sayılık basketleriyle farkı açan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 32-22 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte sayı üretmekte zorluk yaşayan TOFAŞ karşısında Ahmet Düverioğlu ile pota altından, Melli ile de dış atışlardan basketler bulan Fenerbahçe Beko, 15. dakikada farkı 17 sayıya (47-30) çıkardı. Rahat bir oyun sergileyen ve Melli'nin etkili oyunuyla 18. dakikada farkı 22 sayıya (57-35) taşıyan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 59-39 üstün gitti.

İkinci yarıda oyun direnci düşen TOFAŞ karşısında rahat sayılar bulan ve son çeyreğe 83-50 önde giren Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 102-68 kazandı.







