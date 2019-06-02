Fenerbahçe Beko-TOFAŞ eşleşmesinde ikinci randevu

İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile TOFAŞ'ın karşı karşıya geldiği play-off yarı final serisinde ikinci maç yarın İstanbul'da yapılacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.
Eşleşmedeki üçüncü karşılaşma 6 Haziran Perşembe günü TOFAŞ'ın ev sahipliğinde Bursa'da yapılacak.
Serinin uzaması durumunda finale çıkacak takımı belirleyecek eşleşmenin dördüncü maçı 8 Haziran Cumartesi, beşinci karşılaşma ise 11 Haziran Salı günü oynanacak.