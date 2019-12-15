Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Şampiyon olacağımıza hala inanıyoruz

SİVAS (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor'a 3-1 yenildikleri maçta şampiyonluk yolunda bir darbe daha yediklerini ancak kapatılmayacak bir fark olmadığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sivasspor'un iyi futbol oynadığını belirten Koç, "Koşuyorlar, mücadele ediyorlar. Bizim zayıf yanlarımızı iyi kullandılar. 7'de 7 yaptılar. Süreklilik arz eden futbol oynuyorlar." dedi.

"Deplasman sıkıntımız var." ifadesini kullanan Koç, şöyle konuştu:

"Kendi sahasında bambaşka, deplasmanda bambaşka bir Fenerbahçe var. Bugün maç çok rahat 2-1'den 2-2 de olabilirdi. 2-1'den sonra Sivasspor paniklemeye başladı ama 4-1 de olabilirdi. Kontra atakları vardı. Evet sıkıntılarımız var. Sorunlarımızın da farkındayız. Gerekli tedbirleri alacağız. Şampiyonluk yolunda bir darbe daha yedik. Ligin şu aşamasında bu kapatılmayacak bir fark değil. Şampiyon olacağımıza hala inanıyoruz. Oyuncularla konuştum. Onlarla nasıl bu noktaya geldiysek, yine onlarla buradan çıkacağız. Saçma sapan 6-7 puan kaybetmeseydik, buradaki verdiğimiz 3 puanı normal karşılayabilirdik. Ancak artık 3 puan verme lüksümüz yoktu. Bu yıl hiç alışık olmadığımız, puanlama açısından enteresan bir lig oynanıyor."

Sert tedbirler alacaklarının sinyalini veren Koç, "Radikal de olsa biz gerekli tedbirleri alacağız. Benim en çok üzüldüğüm konu, oyuncularımızın sakatlıkları. Sadık Çiftpınar'a çok üzüldük bugün. Durup dururken sakatlandı. Yarın belli olacak ama dizi iyi durmuyor. İnşallah minimum tahribatla bunu atlatırız. Görünen o ki uzun bir süre oynayamayacak. Diğer taraftan yumuşak doku sakatlığı dediğimiz, darbelere bağlı olmayan sakatlıklardan bu sene çok çektik. Demek ki biz bir şeyi yanlış yapıyoruz. Bunu da acil şekilde düzeltmemiz gerekiyor. Miha Zajc ağır sakatlandı. Hasan Ali'ninde sakatlığı nüksetti. O da bizimle olmayacak." diye konuştu.

Sakatlıkların yanında kart cezalılarının olduğunu belirten Koç, "Ozan Tufan kırmızı kart gördü ve cezasını hafta içi çekecek. Garry Rodrigues haklı bir şekilde kırmızı kart gördü. Ben inceledim, oyuncu da hak ettiğini söylüyor. Ozan'ın pozisyonuna gelince, Ozan bu takımın kaptanlığını yapmış birisi. Kendisine hakim olması gerekirdi ama o da 4. hakemle yaşadığı diyalog nedeniyle kart gördü. Ozan'a bir nebze hak veriyorum ama tasvip etmiyorum. Sonuçta kulübün liderlerinden birisi. Dediğim gibi, biz şampiyon olacağız. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Tek sevindiğim konu, bu kayıpların erken gelmesi. Alacağımız tedbirlerle bu sorunları gidereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu konu sabrımızı taşıran noktaya geldi"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Fenerbahçe'nin hakem kararlarını etkilemeye yönelik görüşmeler yaptığı yönünde iddialar var. Bugünkü hakem kararlarında bunun etkisi olduğunu düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya, şu cevabı verdi:

"Bugün hakemin iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Bir şeye takılacaksam, Ozan'a çok faul yapıldı. O pozisyonlarda sarı kart çıkmadı. Kaybettiğimiz bir maç sonrası gündem değiştirme noktasında olmak istemiyorum. Bizimle ilgili yapılan algı operasyonları, 'Yok efendim niye buluşmuşlar, yok efendim yüzde 30 yüzde 40 (transfer harcama limiti) Fenerbahçe'nin işi.' gibi konuşmalar var. Bunlar için ağır söyleceklerim var. Bu konu sabrımızı taşıran noktaya geldi. Bazı başkan seviyesindeki söylemler var ama yeri burası değil. Burada maç kaybettik. Kesinlikle 3 puan kaybını ve nispeten kötü futbolu kamufle edecek açıklamalarda bulunmayacağım. Biz bugün kötü oynadık, kaybetmeyi hakettik. Sivasspor kazanmayı hak etti. Onları da tebrik ediyorum."

Koç, Sivasspor soyunma odasına giderek Rıza Çalımbay'ı tebrik etmesiyle ilgili ise, "Ben Ertuğrul Sağlam Kayserispor'u çalıştırırken onu da tebrik etmiştim. Rıza hocayı severim. Kardeşi Kemal'le de eski bir dostluğumuz var. İmkanım olsa maçtan önce de giderdim. Hem tebrik etmeye gittim hem de öyle bir elini sıkayım dedim." ifadelerini kullandı.