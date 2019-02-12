Fenerbahçe, avantajı tek golle kaptı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin Rusya ekibi Zenit ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçı, sarı-lacivertli takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

18. dakikada Slimani'nin indirdiği topla ceza yayı sol çaprazına kadar gelen Moses'ın sol ayağıyla yerden vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya da çarparak direk dibinden kornere çıktı.

20. dakikada Valbuena ile verkaçlar sonucunda altıpasın sağında topla buluşan Isla'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak Rakitskiy'e çarparak kornere gitti.

21. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Valbuena ile sağdan kullanılan köşe vuruşunda, Sadık'tan seken top altıpasta Slimani'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

24. dakikada Isla'nın pasıyla yay üzerinde topu kontrol eden Eljif Elmas'ın sağına çekerek yerden yaptığı vuruşta, kaleci Lunev meşin yuvarlağı son anda çeldi.

27. dakikada Moses ile verkaç yapan Eljif Elmas'ın yay üzerinden sert vuruşunda, kaleci topu kornere tokatladı.

43. dakikada gelişen Zenit atağında, altıpasın sağında topu kontrol eden Driussi, Mehmet Topal'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada Mak'ın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Harun'un çeldiği top üst direkten geri döndü. Pozisyonun devamında Harun topu kontrol etti.

Maçın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarı

50. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sıfırdan ortasına altıpasın sağında iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

57. dakikada Valbuena'nın pasıyla sağda topla buluşan Isla, rakibinden sıyrıldıktan sonra topu ceza sahası dışında bulunan Eljif Elmas'a çıkardı. Makedon futbolcunun gelişine yerden vuruşunda, top kalecide kaldı.

60. dakikada Isla ile yaptığı verkaçla sağdan ceza sahasına giren Valbuena'nın sol ayağıyla plase vuruşunda, kaleci topu kontrol etti.

63. dakikada Mak'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Slimani'den seken top arkada Rakitskiy'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ ayağıyla yerden şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, rövanş için avantaj yakaladı

İkinci yarıda rakibi karşısında iyi bir savunma yapan Fenerbahçe, sahadan 1-0 galip ayrılarak rövanş öncesi avantajı cebine koydu.

Fenerbahçe, 21 Şubat'ta Rusya'da oynanacak rövanş maçında gol atması durumunda her türlü tek farklı yenilgide bile tur atlayacak.

Harun Tekin'den bir penaltı kurtarışı daha

Harun Tekin, kurtardığı penaltı vuruşlarına bir yenisini Zenit karşısında ekledi.

Zenit'in 44. dakikada kullandığı penaltı atışını Harun, soluna uzanarak kurtardı. Harun bu sezon Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında da birer penaltı vuruşunda gole izin vermemişti.

Harun Tekin, 2014-2015 sezonundan bu yana kalesine atılan 25 penaltının 11'ini kurtararak da önemli bir istatistiğe imza atmış oldu.

Slimani'den 67 gün sonra gol

Fenerbahçe'nin Cezayirli santrforu Slimani, 67 gün sonra gol attı.

Performansıyla çok eleştirilen Slimani, Zenit karşısında sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birer gol atan Slimani, UEFA Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını ise 3'e yükseltti.

Isla cezalı

Fenerbahçe'de Şilili futbolcu Mauricio Isla, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde 3. kez sarı kart gören Isla, rövanş maçında forma giyemeyecek.

Alper Potuk, 3 ayı aşkın süre sonra döndü

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, 3 ayı aşkın bir süre sonra sahalara döndü.

Son olarak Spor Toto Süper Lig'de 2 Kasım 2018'deki Galatasaray derbisinde forma giyen Alper, sakatlığından sonra Zenit maçıyla formasına kavuştu.

Alper, 84. dakikada Victor Moses'in yerine oyuna dahil oldu.

Sadık Çiftpınar beğeni topladı

Fenerbahçe'nin stoperi Sadık Çiftpınar, kulüp kariyerinin ilk Avrupa maçında gösterdiği performansla beğeni topladı.

Zenit ataklarında yaptığı müdahalelerle tehlikeleri savuşturan Sadık, maçın en etkili isimlerinden biri oldu. Sadık, taraftarın da sık sık alkışını aldı.

Rus takımlarına karşı iç sahada yenilmiyor

Fenerbahçe, Rus takımlarına karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, Rusya temsilcilerine karşı iç sahada 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Daha önce iç sahada CSKA Moskova ve Lokomotif Moskova'yı yenen Fenerbahçe, Zenit'i de eli boş gönderdi. Sarı-lacivertliler, Spartak Moskova ve Krasnodar'la da Kadıköy'de berabere kalmıştı.

Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de kalesini kapatıyor

Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de oynadığı 4. maçında da gol yemedi.

Gruplarda Spartak Trnava ve Anderlecht'i 2-0'la geçen Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'le de 0-0 berabere kalmıştı. Fenerbahçe, Zenit karşısında da iç sahada kalesini gole kapatmayı başardı.

Muhabir: Süha Gür, Erkan Tiryaki