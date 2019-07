Fenerbahçe Audi Kupası'nı 4. tamamladı

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

MÜNİH (AA) - Fenerbahçe, Almanya'da düzenlenen Audi Kupası'ndaki ikinci maçında İspanya'nın Real Madrid takımına 5-3 yenildi.

Fenerbahçe, Bayern Münih, Tottenham ve Real Madrid'in katıldığı turnuvayı 4. tamamladı.

6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Rodrigues'in ceza sahası ön çizgisi gerisinden çaprazdan yaptığı vuruşta, top kaleci Navas'ın solundan ağlara gitti: 0-1.

8. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan ortasında altıpas üzerinde yükselen Muric'in kafayla vurduğu topu, Real Madrid savunması çizgiden çıkardı.

10. dakikada Ozan Tufan'ın uzaktan şutunda kaleci Navas sağına gelen topu kornere çeldi.

12. dakikada Real Madrid skora denge getirdi. Vinicius Junior'un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Benzema, kaleci Altay ile karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

14. dakikada Marcelo'nun pasında savunma arkasına sarkan Benzema'nın sol çaprazdan şutunda kaleci Altay soluna gelen topu kurtardı.

27. dakikada İspanyol ekibi öne geçti. Sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu Kroos kullandı. Alman futbolcunun ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı altıpas önünde yükselen Benzema, kafayla ağlara gönderdi: 2-1.

33. dakikada Hazard'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Benzema'nın şutunda, kaleci Altay ayağıyla topu uzaklaştırdı.

34. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Muric'in ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Dirar'ın şutunda, savunmaya çarpan top kaleci Navas'ı da yanıltarak ağlara gitti: 2-2.

Mücadelenin ilk yarısı 2-2 berabere sonuçlandı.

53. dakikada Real Madrid bir kez daha öne geçti. Lucas Vazquez'in sağdan ortasında arka direkte uygun durumda yükselen Benzema, kafayla topu ağlara gönderdi: 3-2.

59. dakikada sarı-lacivertli ekip Ozan Tufan'ın şık golüyle skora bir kez daha denge getirdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Ozan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Lunin'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 3-3.

62. dakikada İspanyol ekibi 4. kez fileleri havalandırdı. Diaz'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Altay Bayındır'dan dönen topu Nacho ağlara gönderdi: 4-3.

80. dakikada Real Madrid farkı 2'ye çıkardı. Sağdan ceza sahasına giren Vazquez'in vuruşunda Altay'dan dönen topu Diaz tamamlayarak fileleri havalandırdı: 5-3.

Maç, Real Madrid'in 5-3'lük üstünlüğüyle sona erdi.

Turnuvadaki ilk maçında İngiltere'nin Tottenham takımına 1-0 mağlup olan Real Madrid ise 3. oldu.

Rodrigues ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Garry Rodrigues, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.

Sarı-lacivertli kulübün Suudi Arabistan'ın El İttihad Kulübünden kiraladığı 28 yaşındaki futbolcu, Real Madrid maçının 6. dakikasında fileleri havalandırdı.

Altay Bayındır beğeni topladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi kaleci Altay Bayındır, Real Madrid karşısında iyi bir performans gösterdi.

Mücadelede 5 gol yiyen Altay, buna rağmen yaptığı birçok kurtarışla kalesinde daha fazla gole izin vermedi.

Müsabakayı tribünden izleyen Fenerbahçeli taraftarlar, 21 yaşındaki file bekçisine yaptığı kurtarışların ardından tezahüratlarla destek oldu.

Fenerbahçe'nin kalesi düştü

Sarı-lacivertli takım, Audi Kupası'ndaki 2 maçta toplam 11 gol yedi.

Avrupa futbolunun önemli takımlarıyla karşılaşan Fenerbahçe, Bayern Münih'e 6-1, Real Madrid'e ise 5-3 yenildi.

İki müsabakada 11 gol yiyen Fenerbahçe, rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

Real Madrid'den ilk galibiyet

İspanya'nın dünyaca ünlü takımı Real Madrid, sezon öncesi yaptığı 5. maçında ilk galibiyetini aldı.

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda 3 maçın 2'sini kaybedip, 1'inde berabere kalan eflatun-beyazlı takım, Audi Kupası'nda ise ilk karşılaşmasında mağlup olmuştu.

Fenerbahçe'yi 5-3 yenen Real Madrid, sezon öncesi hazırlık organizasyonlarındaki ilk galibiyetini elde etti.

Benzema'dan 3 gol birden

Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema, "hat-trick" yaptı.

Mücadelenin 12, 27 ve 53. dakikalarında fileleri havalandıran Benzema, İspanyol ekibinin galibiyetinde önemli rol oynadı.

