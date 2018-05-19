Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçından notlar





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Atiker Konyaspor karşısında, Kardemir Karabükspor maçına göre ilk 11'de 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Ülker Stadı'nda oynanan maçta Kocaman, savunmada sarı kart cezalısı Martin Skrtel'in yerine Luis Neto'yu, Aatıf Chahechouhe'nun yerine Alper Potuk'u, Giuliano Victor de Paulo'nun yerine ise Mathieu Valbuena'yı görevlendirdi.

Kaleyi Volkan Demirel'e emanet eden Kocaman, savunmada Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Luis Neto ve Hasan Ali Kaldırım'ı oynattı. Savunmanın önünde Mehmet Topal-Josef de Souza ikilisini bozmayan Kocaman, kanatlarda ise Alper Potuk ile Valbuena'ya şans tanıdı. Sarı-lacivertlilerde ileri uçta Fernandao ile Roberto Soldado görev aldı.





- Valbuena 9 maç sonra 11'de





Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena, ligde 9 maç aranın ardından ilk 11'de şans buldu.

Deneyimli futbolcu, Atiker Konyaspor karşısında teknik direktör Kocaman tarafından ilk 11'de görevlendirildi.

Valbuena, en son ligin 24. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan ve sarı-lacivertlilerin 3-2 mağlup olduğu Teleset Mobilya Akhisarspor maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Öte yandan teknik direktör Kocaman, Luis Neto'ya ligde 10 maç sonra ilk 11'de şans tanıdı.

Sarı kart cezalısı Martin Skrtel'in yokluğunda formayı giyen Neto, en son ligin 23. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 yenildiği karşılaşmada ilk 11'de görev yapmıştı.





- Fenerbahçe yine çift forvet





Teknik direktör Aykut Kocaman, ligin son maçında takımını çift forvetle sahaya sürdü.

En son Kardemir Karabükspor karşısında Fernandao-Soldado ikilisini görevlendiren Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor maçında da forvet hattını bozmadı.





- Taraftar ilgi göstermedi





Fenerbahçeli taraftarlar, Atiker Konyaspor maçına ilgi göstermedi.

Ülker Stadı'nın büyük bir bölümü boş kalırken, karşılaşmayı takip eden sarı-lacivertli taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Fenerbahçeli taraftarlar, ayrıca maçtan önce kısa bir süre Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Göztepeli futbolcu Demba Ba aleyhine tezahüratta bulundu.





- Ali Koç'a tribünden destek





Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde başkan adayı Ali Koç lehine tezahüratta bulundu.

Az sayıda taraftarın başlattığı "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" tezahüratına daha sonra taraftarların büyük bölümü eşlik etti.