Fenerbahçe 6 hafta sonra kazandı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yendi.

19. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan aldığı topla rakiplerini geçen Valbuena, topu atağa katılan Isla'ya aktardı. Isla'nın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ayew'in içeri çektikten sonra yaptığı vuruşta yerden de seken top ağlara gitti: 1-0.

24. dakikada Valbuena'nın savunma arkasına pasına hareketlenen Eljif Elmas, ceza sahası içine girdikten sonra topu müsait durumda bulunan Frey'e yerden çıkardı. Bu oyuncunun gelişine şık vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar'da kaldı.

31. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Rakip yarı sahanın ortalarından sol taraftan Valbuena'nın kullandığı serbest atışta, penaltı noktasında iyi yükselen Frey'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0.

39. dakikada Valbuena'nın ceza yayının solundan arka direğe plase vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Haydar kontrol etti.

62. dakikada Villafanez'in ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Efecan'ın vuruşunda, kaleci Harun topu kornere tokatladı.

77. dakikada sağdan topla hareketlenen Baiano'nun etkili ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda, kaleci Harun topu kornere çeldi.

80. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Benzia'nın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Isla, meşin yuvarlağı yerden altıpasa çıkardı. Müsait durumda bulunan Ayew'den önce Merih Demiral kayarak araya girdi ve mutlak bir gol pozisyonunu önledi.

Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Alanyasporlu futbolcular Koray Şener'i unutmadı

Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, Galatasaray derbisi öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Fenerbahçeli taraftar Koray Şener'i unutmadı.

Maçın başlamasından önce bütün futbolcular ellerindeki karanfiller, Koray Şener'in kombinesinin bulunduğu Okul Açık Tribünü'ne gitti. Futbolcular ellerindeki karanfilleri tribünün önüne bıraktı.

Sarı-lacivertli taraftarlar da Alanyasporlu futbolcuların bu hareketine alkışlarla karşılık verdi.

Fenerbahçe'den anlamlı hareket

Fenerbahçe, sahaya Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından yürütülen HeForShe hareketine destek vererek çıktı.

Sarı-lacivertli takım, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla tarihinde ilk kez farklı bir rengi formasında taşıdı.

Formada futbolcuların sırt numaraları ve isimleri bu maça özel olarak, HeForShe logosunun rengi olan magenta renginde oldu.

Ayrıca sarı-lacivertli takımın formasınının kol kısımlarında ise HeForShe hareketinin logosu yer aldı.

Sarı-lacivertli futbolcular da sahaya HeForShe logosunun da yer aldığı "Birlikte eşitiz." pankartıyla çıktı.

Şehitler için saygı duruşu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşu sırasında Maraton Tribünü'nde büyük bir Türk bayrağı açıldı.

Muhabir: Süha Gür-Erkan Tiryaki