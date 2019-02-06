Fatih Terim'in babasının vefatı

SİVAS/KAYSERİ (AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatı dolayısıyla Demir Grup Sivasspor ve İstikbal Mobilya Kayserispor Kulüpleri başsağlığı mesajı yayımladı.

Sivasspor Kulübünün internet sitesinden yayımlanan mesajda, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in Adana'da tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği anımsatılarak, "Merhum Talat Terim'e yüce Allah'tan rahmet, Sayın Fatih Terim'e ve Terim ailesinin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İstikbal Mobilya Kayserispor da yayımladığı mesajda "Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’in babası Talat Terim'in vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Terim ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.