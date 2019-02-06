Fatih Terim'in acı kaybı

ADANA(AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında yaşamını yitirdi.

Talat Terim, bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Adana Hastanesinde sabah saatlerinde vefat etti.

Acı haberi alan Terim ailesi üzüntü yaşadı.

Teknik direktör Fatih Terim, 2 Şubat Cumartesi günü oynanan Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından Adana'ya gelerek babasını hastanede ziyaret etmişti.

Galatasaray Kulübünden başsağlığı mesajı

Galatasaray Kulübünün Twitter hesabından, Terim ailesine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim'e ve Terim ailesinin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Futbol camiasından Terim ailesine başsağlığı mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri, Adana'da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında hayatını kaybeden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "A Milli Futbol Takımı'mızda üç dönem görev yapan, eski Türkiye Futbol Direktörü ve Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet; Sayın Fatih Terim, ailesi, sevenleri ve Galatasaray camiasına başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Fatih Terim'e, Terim ailesine ve Galatasaray camiasına başsağlığı ve sabırlar dileriz."

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesindeki başsağlığı mesajında da "Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in babası Sayın Talat Terim'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Sayın Fatih Terim başta olmak üzere değerli ailesine, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor Kulübünün taziye mesajında ise şunlar kaydedildi:

"GalatasarayTeknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Talat Terim’e Allah'tan rahmet, Fatih Terim başta olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Fatih Terim hastaneye geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in vefat ettiği hastaneye geldi.

Fatih Terim, babası Talat Terim'in vefat haberinin ardından İstanbul'dan özel uçakla Adana'ya hareket etti.

Beraberinde Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile geldiği kentte babasının cenazesinin bulunduğu Acıbadem Adana Hastanesine geçen Terim, burada başhekim Prof. Dr. Bülent Soyupak ve bir grup taraftar tarafından karşılandı.

Terim, aile yakınlarıyla hastanenin konferans salonunda bir araya gelerek taziyeleri kabul etti.

Muhabir: İbrahim Erikan