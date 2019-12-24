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Fatih Terim'den 'Zorlu' göndermesi
PFDK'ya sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Terim, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkati çekti.
Spor 24.12.2019, 21:11
İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkati çekti.
Terim'in bu paylaşımı, Fenerbahçe ve TFF yöneticilerinin Zorlu Center'daki toplantısına bir gönderme olarak yorumlandı.
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