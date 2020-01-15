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Fatih Terim: Nasıl oynamamız gerektiğinin sinyallerini vermeye başladık
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Açıkçası güzel bir maç oldu. Nasıl oynamamız gerektiğinin sinyallerini küçük küçük vermeye başladık." dedi.
Spor 15.01.2020, 23:24
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, hastalığı nedeniyle 2-3 gündür zorlandığını belirtti.
Emre Akbaba'nın sahalara dönmesine değinen Terim, "Emre'ye çok sevindim. Burada ayağı kırıldı. Burada inşallah kazanmış oluruz onu. Onun dışında lig önümüzde. İkinci yarı herkesin hakkında hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.