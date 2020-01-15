Fatih Terim: Nasıl oynamamız gerektiğinin sinyallerini vermeye başladık

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, hastalığı nedeniyle 2-3 gündür zorlandığını belirtti.

Maçın istedikleri gibi geliştiğini vurgulayan Terim, "Açıkçası güzel bir maç oldu. Nasıl oynamamız gerektiğinin sinyallerini küçük küçük vermeye başladık. Topun sahibi olduk. Bazı önemli pozisyonlar bulduk. İyi bir takım Rize. Rizespor ile içeride oynamak kolay değil." dedi.

Emre Akbaba'nın sahalara dönmesine değinen Terim, "Emre'ye çok sevindim. Burada ayağı kırıldı. Burada inşallah kazanmış oluruz onu. Onun dışında lig önümüzde. İkinci yarı herkesin hakkında hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.