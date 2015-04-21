Fatih Tekke: "Bir Oyuncum İyi Oynadı Diyemem"

Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve takım oyuncularından Mehmet Akgün ile Vleminckx, Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi Üyeleriyle bir araya geldi. Öğrencilerin sorularını cevaplayan Tekke, "Eskişehirspor maçında bir tane oyuncumun iyi oynadığını söyleyemiyorum" dedi.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle, Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve oyunculardan Mehmet Akgün ile Vleminckx çocuklarla bir araya geldi. Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi mensupları olan çocuklar ilk olarak, Fatih Tekke ve futbolculara soru sordu. Ardından Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor heyetinden, imzalı top alan çocuklar, dışarıda futbolculara şut çekti.TEKKE: "BİR TANE İYİ OYNAMIŞ OYUNCUM VAR DİYEMİYORUM"Etkinlik kapsamında çocukların sorularını yanıtlayan Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Eskişehirspor mağlubiyetinin ardından bir oyuncusunun bile maçta iyi oynayamadığını ifade etti.Tekke, rakiplerini iyi analiz ettiklerini vurgulayarak, "Sonra buna karşı bir taktik geliştiriyoruz. Bunun üzerine çalışıyoruz. Bazen günde iki antrenman yapıyoruz. Biri sabah biri de akşam. Antrenmanlarımız yaklaşık 2 saate yakın sürüyor. Yoğun tempoda çalışıyorlar. Çok yoruluyorlar. Fakat futbolun şöyle bir tarafı var; futbol oynarken bazı durumlarda oyuncular rahat olamıyorlar. Kendilerini baskı halinde hissediyorlar. Ne kadar iyi antrenman yapmış olsalar da iyi performans sergileyememesine sebep oluyor. Son oynadığımız maçta hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Oyuncular, tüm teknik ekip hatta basın mensupları dahi şaşırdı. Final niteliğinde olan önemli bir maçta, kazandığımızda elimize geçecek olan şansı hesapladığımız bir maçta böyle kötü oynayacağımızı düşünmemiştik. Ben oyuncularımla da konuştum. Onlarla ağabey kardeş gibiyiz. Hoca olarak bizim de eksikliğimiz var tabi ki. Ama böyle hayati bir maçta bir tane iyi oynamış oyuncum var diyemiyorum. Bazı maçlar vardır. Duyguların çok ön plana çıktığı maçlardır. Oyuncunun bu durumu çözmesi gerekiyor. Oyuncuyu ne kadar hazırlarsanız hazırlayın oyuncu gurubunun bütün halinde hareket etmesi lazım” dedi.