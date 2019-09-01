Falcao İstanbul'a geliyor

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'yu taşıyan uçak saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak.

Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı futbolcunun transferi için kulübü Monaco ve kendisiyle görüşmelere başlandığını dün Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirmişti.

Muhabir: Ercan Çakar