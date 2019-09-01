Falcao İstanbul'a geliyor

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'yu taşıyan uçak saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak.
Muhabir: Ercan Çakar
Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao bugün İstanbul'a gelecek.
İSTANBUL (AA) - Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'yu taşıyan uçak saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak.
Muhabir: Ercan Çakar