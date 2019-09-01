İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Kolombiyalı futbolcu Ramadel Falcao, İstanbul'a geldi.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı futbol takımı idari direktörü Şükrü Hanedar, eşi Lorelei Taron ve kızlarıyla Fransa'dan özel uçakla İstanbul'a gelen Kolombiyalı futbolcuyu binlerce sarı-kırmızılı taraftar, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde coşkulu bir şekilde karşıladı.

Öğle saatlerinde terminalin dışında toplanmaya başlayan taraftarlar, Falcao'nun gelmesine kısa bir süre kala terminal binasının önüne alındı.

Radamel Falcao, Galatasaray forması giyen eşi ve kızları ile terminal binasının önüne çıkarak, meşaleler yakıp, şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarları selamladı.

Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar'ın da yer aldığı selamlamada oldukça coşkulu olduğu gözlenen Kolombiyalı futbolcu, taraftara "üçlü" çektirdi. İsminin yazılı olduğu sarı-kırmızılı atkıyla selamlamaya çıkan Falcao, taraftarlarla karşılıklı "Sarı, kırmızı, şampiyon cimbom" tezahüratı da yaptı.

Farcao'nun eşi Lorelei Taron da taraftarların isteği üzerine "üçlü" çektirdi.

Sarı-kırmızılı yöneticiler ile Radamel Falcao, daha sonra aprona giren araçla havalimanından ayrıldı.

Öte yandan havalimanında GSTV'ye kısa bir açıklamada bulunan Falcao, transferinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bana böyle güzel bir formayı giymeyi nasip ettiği için tanrıya şükrediyorum. İnanılmaz mutluyum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, sağlık kontrollerinin ardından Falcao ile resmi sözleşme imzalayacak.