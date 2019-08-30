Eylülde spor trafiği yoğunlaşacak

ANKARA (AA) - Uluslararası spor organizasyonlarında eylül ayında yoğun bir takvim yaşanacak.

2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na kota almayı hedefleyen ve kariyerlerine yeni madalyalar eklemek isteyen milli sporcular, eylül ayında zorlu sınavlardan geçecek.

Öne çıkanlar arasında, voleybolda Tokyo 2020'ye olimpiyat kotası almayı hedefleyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'nın 14-29 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacağı FIVB Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Atletizmde kariyerinde erkekler 200 metre dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan milli atlet Ramil Guliyev ile 400 metre engellide Avrupa şampiyonluğu yaşayan Yasmani Copello Escobar gibi iddialı sporcular, Katar'ın başkenti Doha'da 27 Eylül'de başlayacak Dünya Şampiyonası'nda madalya için ter dökecek.

Milli güreşçiler ise 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak.

Uluslararası spor takviminde yer alan eylül ayı organizasyonları şöyle:

1-8 Eylül: Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası (Budapeşte, Macaristan)

2-3 Eylül: Balkan Atletizm Şampiyonası (Pravets, Bulgaristan)

3-8 Eylül: Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası (Nantes, Fransa)

3-17 Eylül: Avrupa Tüfek Atıcılık Şampiyonası (Lonato, İtalya)

6 Eylül: Elmas Lig - Brüksel (Belçika)

7-21 Eylül: Dünya Erkekler Boks Şampiyonası (Ekaterinburg, Rusya)

12-15 Eylül: Dünya Ralli Şampiyonası - Türkiye (Marmaris)

12-15 Eylül: Avrupa Gençler Judo Şampiyonası (Vantaa, Finlandiya)

11-23 Eylül: Avrupa 25 ve 50 metre Atıcılık Şampiyonası (Bologna, İtalya)

12-29 Eylül: Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası

14-22 Eylül: Dünya Güreş Şampiyonası (Nur Sultan, Kazakistan)

14-29 Eylül: Kadınlar FIVB Dünya Kupası (Japonya)

16-22 Eylül: Dünya Ritmik Cimnastik Şampiyonası (Bakü, Azerbaycan)

18-27 Eylül: Dünya Halter Şampiyonası (Pattaya, Tayland)

22-27 Eylül: Avrupa 300 metre Atıcılık Şampiyonası (Tolmezzo, İtalya)

27 Eylül-6 Ekim: Dünya Atletizm Şampiyonası (Doha, Katar)

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu



