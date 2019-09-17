Eylül ayında dünya Türkiye'yi takip etti

ANKARA (AA) - Türkiye'nin eylül ayındaki 3 büyük organizasyona ev sahipliği yapması dünyanın gözünü Ankara, Afyonkarahisar ve Muğla'ya çevirdi.

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası 23 Ağustos-8 Eylül, Dünya Motokros Şampiyonası 6-8 Eylül, Dünya Ralli Şampiyonası da 13-15 Eylül tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonlar oldu.

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası

Türkiye, Macaristan, Slovakya ve Polonya'nın ortaklaşa organize ettiği 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nı 240 bin biletli taraftarın salonda izledi.

Hollanda ve Belçika'nın 2015'te düzenlediği şampiyonada 100 bin, 2017 yılında da Azerbaycan ve Gürcistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonayı ise 69 bin 625 seyirci takip etmişti.

Son 2 yıldaki (2015 ve 2017) turnuvalar 16 takımla oynandı. 4 ülkenin organize ettiği ve ilk kez 24 takımın katıldığı son turnuvadaki maç sayısındaki artış, seyirci sayısını da etkiledi.

Ankara'da, Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan final maçını 13 bin 40 seyirci takip etti.

Avrupa Şampiyonası'nda 16 yıl sonra final oynama başarısı gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımı, finalde Sırbistan karşısında salondan 3-2'lik skorla mağlup ayrılarak ikinci oldu. Şampiyonadaki performansıyla herkesin takdirini toplayan Türkiye, tarihinde ikinci kez gümüş madalya aldı.Dünya Motokros Şampiyonası

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6-8 Eylül tarihlerinde ikinci kez düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17. ayağı basında geniş yer bulurken, organizasyon televizyon yayınlarıyla 3 milyar kişiye ulaştı.

40 Bin kişinin ziyaret ettiği MXGP Türkiye ve NG Afyon Spor ve Motosiklet Festivali gerek yerel basın, gerekse ulusal basın, Dünya Motokros Şampiyonası’na geniş yer verdi.

Üç gün boyunca takımlar, sporcular ve teknik ekiplerden oluşan yaklaşık bin kişi Afyonkarahisar'da konuk oldu. Ekipler, Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Çeşme gümrük kapılarından yaklaşık 100 tır malzemeyle ülkeye giriş yaptı.

Canlı yayınlar sırasında Türkiye'nin tarihi ve turistik yerlerinin yanı sıra sportif organizasyonlarından görüntüler eşliğinde bir tanıtım yayımlandı.

Dünya Ralli Şampiyonası

Türkiye, eylül ayında son olarak Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağına ev sahipliği yaptı.

Marmaris, Datça ve Ula ilçelerinde "Türkiye Rallisi" adıyla organize edilen şampiyonaya 22 ülkeden, 54 otomobil ve 108 sporcu katıldı.

23 ülkeden toplam 192 yerli ve yabancı medya mensubu takip ettiği ve 17 etaptan oluşan ralli, 154 ülkede, 855 milyon kişiye ulaştı.