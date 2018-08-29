Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Bulut: Bu takım çok daha iyi duruma gelecektir

MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "Önümüzdeki haftalarda bu takım çok daha iyi duruma gelecektir." dedi.

Erol Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sezona iyi başlangıç yapıp, 3 maçta 7 puan topladıklarını anımsatarak, bu doğrultuda ilerlemek istediklerini ifade etti.

Takımda eksik, hazır olmayan ve sakat olan futbolcularının bulunduğunu dile getiren Bulut, "İlk 3 maçta bu futbolcular tam anlamıyla sahada değildi. Buna rağmen 7 puan aldıysak ne mutlu bize. Önümüzdeki haftalarda bu takım çok daha iyi duruma gelecektir. Sakatlarımız yavaş yavaş geri dönüyor. Yapacağımız bir iki transfer daha var. Onlar da gelirse 3-4 hafta sonra daha iyi futbol oynayabileceğimizi umut ediyorum." diye konuştu.

Futbolda rekabetin olması gerektiğine dikkati çeken Bulut, futbolcuların rahatlamasını istemediğini, transferleri de rekabet olması için yaptıklarını söyledi.

"Basit hata yapmamamız lazım"

Bu hafta sahalarında karşılaşacakları Atiker Konyaspor maçına ilişkin değerlendirmede bulunan Bulut, şunları kaydetti:

"Konyaspor iyi bir ekip. Hücum anlamında etkili futbolcuları var. Önlemimizi alıp, ona göre çalışmalarımızı yapacağız. Tabii hücum anlamında biz de yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz lazım. En önemlisi basit hata yapmamamız lazım. Çünkü hep aynı kişiler oynamaya başladı, birbirlerini daha iyi tanımaya çalışıyorlar. Birkaç hafta sonra daha iyi olacağını düşünüyorum."

Bir basın mensubunun "Geçen sezon, 'bırakıp gitmeyeceğim' demiştiniz. Bu sezon için kafanızı karıştıracak bir teklif gelirse ne düşünürsünüz?" sorusuna Erol Bulut, "Bunu daha önce de söylemiştim. Ne olursa olsun sezon sonuna kadar buradayım. Çünkü ekibimle, kulübümle, futbolcularımla bir hedefim var. O hedefi inşallah bu sezon sonunda gerçekleştirmeye çalışacağız. Tabii araya çok farklı sıkıntılar girmezse ben sonuna kadar buradayım." cevabını verdi.

Muhabir: Volkan Kaşik