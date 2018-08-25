Everton avantajını koruyamadı

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'in üçüncü haftasında oynanan maçta Everton, deplasmanda Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Everton, milli futbolcu Cenk Tosun'un asistini gole çeviren Theo Walcott ile 56. dakikada öne geçerken, 10 dakika sonra Michael Keane farkı ikiye çıkardı.

Ev sahibi ekip, 75. dakikada Joshua King'in penaltıdan, 79. dakikada da Nathan Ake'nin attığı gollerle skora dengeyi getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca iki takım birer puanla sahadan ayrıldı.

Karşılaşmaya ilk onbirde başlayan Cenk Tosun, 84. dakikada yerini Dominic Calvert-Lewin'e bıraktı.

Mücadelenin 41. dakikasında Everton forması giyen Richarlison, 61. dakikasında da ev sahibi takımdan Adam Smith kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

galibiyetle tanıştı

Ligin ilk iki haftasında Manchester City ve Chelsea'ye yenilen Arsenal, derbi maçta West Ham United'ı 3-1 mağlup etti.

Marko Arnautovic ve Nacho Monreal'in karşılıklı golleriyle ilk yarısı 1-1 berabere sona eren maçta Arsenal'a galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Issa Diop (kendi kalesine) ve 90. dakikada Danny Welbeck kaydetti.

Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, rahatsızlığı nedeniyle 18 kişilik kadroda yer almadı.

Son şampiyon puan kaybetti

Premier Lig'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Manchester City, deplasmanda Wolverhampton ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın 57. dakikasında Willy Boly'nin golüyle geriye düşen Manchester temsilcisi, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın pasını 69. dakikada gole çeviren Aymeric Laporte ile durumu 1-1 yaptı.

Kalan bölümde skorun değişmediği mücadeleden iki takım birer puanla ayrıldı.

Karşılaşmaya ilk onbirde başlayan İlkay Gündoğan, 77. dakikada yerini Leroy Sane'ye bıraktı.

Bugün oynanan diğer maçlarda Huddersfield Town ile Cardiff City golsüz berabere kalırken, Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı Leicester City, deplasmanda Southampton'ı 2-1 mağlup etti.

Çağlar Söyüncü, 18 kişilik kadroda yer almadı.

Muhabir: Yunus Kaymaz