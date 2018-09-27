EURO 2024'ün ev sahibi Almanya

İSTANBUL (AA) - Türkiye ve Almanya'nın düzenlemek için aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ev sahibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen oylama sonucunda belirlendi.

İki aday ülkenin temsilcilerinin gerçekleştirdiği sunumların ardından UEFA Yönetim Kurulu tarafından yapılan oylama sonucunda Almanya, EURO 2024'ün ev sahipliğini üstlenme hakkı kazandı.

Kasapoğlu: Türkiye'nin kaybettiği bir şey yok

EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülkenin belirlendiği toplantıyı, Manisa Şehzadeler Gençlik Merkezi'nde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kararın ardından açıklamalarda bulundu.

EURO 2024'ün ev sahibi ülkesinin açıklandığını belirten Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Onca güçlü yanlarımıza rağmen ülkemize verilmemesi UEFA açısından ve EURO 2024 açısından üzücü bir durumdur. Bizim ülke olarak organizasyonlar noktasındaki gücümüz, kalitemiz, standartlarımızın yüksekliği bellidir. Tesislerimizin, statlarımızın kalitesi, yeniliği ortadadır. Bu anlamda bizim ülke olarak kaybettiğimiz hiçbir şey yoktur. Bundan sonraki süreçlerde bunlar göz önünde bulundurarak, ülkemizin konukseverliği noktasındaki tecrübeyi EURO 2024 o anlamda kaybetmiştir. Bu coğrafyada, bu topraklarda bu organizasyonun yapılması bu organizasyon adına çok kazandırıcı bir durum olacaktı ancak ifade ettiğim gibi ülkemizin kaybettiği hiçbir şey yoktur."

Muhabir: Mutlu Demirtaştan-Ali Korkmaz



