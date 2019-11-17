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EURO 2020 elemelerinde son hafta heyecanı
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 10. ve son hafta maçlarına yarın devam edilecek.
Spor 17.11.2019, 11:19
İSTANBUL (AA) - Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde yarın D, F ve J gruplarında 8 maç yapılacak.
Gecenin öne çıkan maçında, D Grubu'nda İrlanda Cumhuriyeti ve Danimarka şampiyonaya gitme mücadelesi verecek.
Gruplarda yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:D Grubu
22.45 Cebelitarık-İsviçre
22.45 İrlanda Cumhuriyeti-DanimarkaF Grubu
22.45 Malta-Norveç
22.45 İsveç-Faroe AdalarıJ Grubu
22.45 İtalya-Ermenistan
22.45 Liechtenstein-Bosna Hersek
22.45 Yunanistan-Finlandiya
Muhabir: Berad Büyük
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