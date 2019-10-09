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EURO 2020 Elemelerinde 7. hafta maçları oynanacak

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde 7. hafta maçları yarın başlayacak. H Grubu'nda yer alan Türkiye, 11 Ekim Cuma günü Arnavutluk'u ağırlayacak.

Spor 09.10.2019, 10:13
EURO 2020 Elemelerinde 7. hafta maçları oynanacak
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İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 7. hafta maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 7. hafta maçları, 10-12 Ekim tarihlerinde oynanacak.

H Grubu'nda bulunan Türkiye, 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Arnavutluk'u ağırlayacak.

Elemelerin 7. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

C Grubu

19.00 Belarus-Estonya

21.45 Hollanda-Kuzey İrlanda

E Grubu

21.45 Hırvatistan-Macaristan

21.45 Slovakya-Galler

G Grubu

21.45 Avusturya-İsrail

21.45 Letonya-Polonya

21.45 Kuzey Makedonya-Slovenya

I Grubu

17.00 Kazakistan-Kıbrıs Rum Kesimi

21.45 Rusya-İskoçya

21.45 Belçika-San Marino

#2020 Avrupa Futbol Şampiyonası #EURO 2020 #spor
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