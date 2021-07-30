Esra Yıldız’ın ailesi müsabakayı protokolle birlikte gözyaşları içerisinde izledi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar 60 kiloda çeyrek finale yükselen Esra Yıldız’ın büyük heyecana sahne olan karşılaşmasını Nevşehir’de bulunan ailesi dualar eşliğinde izledi.

Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Esra Yıldız, Kokugikan Arena’da Arjantinli rakibi Dayana Erika Sanchez’le son 16 turunda karşılaştı. Esra ilk raundu, 5 hakemin 3’ünde fazla puan alarak önde tamamlamayı başardı. İkinci rauntta da atak oynayan 24 yaşındaki milli boksör, bütün hakemlerden tam puan aldı. Son rauntta üstünlüğünü koruyan Esra Yıldız, adını çeyrek finale yazdırdı.

Selma Yıldız: "İnşallah altın madalyayı Türkiye’ye getirir"

Milli boksör Esra Yıldız’ın ailesi, bu zorlu mücadeleyi Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ve vatandaşlarla takip etti. Anne Selma Yıldız, karşılaşmanın başından sonuna kadar dualar eşliğinde kızının maçını izlerken, baba Tahsin Yıldız da heyecandan oturamadı. Kızlarının çeyrek finale çıkmasının ardından büyük sevinç yaşayan anne Selma Yıldız, “Esra’mdan altın madalya bekliyorum. Dualarım kızımla. Maç esnasında okuduğum dua bende kalsın ama çok heyecan vardı. Kızım olimpiyatlara gittiği günden beri uyuyamıyorum. Kızımla son olarak dün konuştum. Bana; ’anne dua edin, dualarınızı bekliyorum’ dedi. ’İnşallah maçları kazanırım’ dedi. Biz de; ’dualarımız seninle’ dedik. Kızım çok çalıştı. 12 yaşında boksa gitti. Ben istememiştim. Kendisi başardı, buralara kadar geldi. Nedim hocamın çabasıyla başardı. İnşallah altın madalyayı Türkiye’ye getirir. Kızımın Türkiye’yi temsil etmesi çok güzel bir duygu. O duyguyu anlatamam” dedi.

Baba Tahsin Yıldız ise çok heyecanlı olduğunu ve konuşmakta güçlük çektiğini ifade etti.

"Bunları hak etti ve başardı"

Esra Yıldız’ın ablası Tuğba Yıldız da duygularını, “Çok heyecanlıyım. Çok güzel bir duygu. Diyecek bir şey yok. Herkese teşekkür ederim, bize destek verdikleri için. Sabah bir antrenman yapıyor, akşam bir antrenman yapıyordu. Bizimle hiç ilgilenmiyordu. Sürekli antrenmana gidiyordu. Çok çekti, aile hayatı yoktu" cümleleriyle anlatırken, kız kardeşi Sude Yıldız ise, “Ablam gerçekten bunları hak etti ve başardı. Çok zor çalışıyordu. Çalışmaları gerçekten çok zordu. Yaşam hayatı yoktu. Gezmiyordu. Hak etti” dedi.

Mustafa Açıkgöz: "Çok mutluyuz, gururluyuz"

Aile ile birlikte Esra Yıldız’ın boks mücadelesini izleyen AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, “Bugün çok mutluyuz, gururluyuz. Öncelikle tüm Türkiye’yi tebrik ediyoruz. Nevşehir’imizin gururu Esra kızımızı tebrik ediyoruz. İnşallah bu yolun sonu altın madalya olacak. Bugünlerde hainlerin, alçakların ormanlarımıza verdiği zararı sonrasında bu mutsuz günümüzde bizleri mutlu etti, gururlandırdı. Ben inanıyorum ki Esra kızımız Türkiye’yi sevince boğacak ve Allah’ın izni ile altın madalya ile Türkiye’ye dönecek” şeklinde konuştu.

Mehmet Savran: "Nevşehir’imize inşallah bir olimpiyat madalyası kazandıracak"

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran da açıklamasında, “Çok heyecanlandık. Esra kızımız Nevşehir’e bir ilki yaşattı. Olimpiyatta bir sporcumuz var. Annesi ile babasına da söyledim. Nevşehir’imize inşallah bir olimpiyat madalyası kazandıracak ve o madalya da altın madalya olacak. Çok heyecanlıyız, çok gururluyuz” diye konuştu.