ESpor: Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi





İSTANBUL (AA) - Bahçeşehir SuperMassive ESpor takımı, Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi'ni birinci sırada tamamladı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen final karşılaşmasında Royal Bandits'i 3-1'lik skorla mağlup eden Bahçeşehir SuperMassive şampiyonluğa ulaştı.

Bahçeşehir SuperMassive, ekim ayında Güney Kore'de düzenlenecek League of Legends Dünya Şampiyonası'nda, Türkiye'yi temsil edecek.



Riot Games Türkiye tarafından bu yıl 6. kez gerçekleştirilen ve Türkiye'nin en büyük ESpor etkinliği olan Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi mücadelesini salonda 12 binden fazla kişi, canlı yayınlardan ise 1 milyondan fazla izleyici takip etti.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, yaptığı açıklamada, ESpor'un dünyada ve Türkiye'de hızla büyüdüğünü belirtti.

ESpor pazarını, genç aboneler açısından bir tutku alanı olarak gördüklerini aktaran Aksoy, "Vodafone FreeZone markamızla, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, ülkemizde profesyonel ligi olan tek oyun League of Legends’ın kış ve yaz mevsimi liglerine isim sponsoru olduk." ifadelerini kullandı.

Aksoy, son bir yılda yaklaşık 5 milyon liralık yatırım yaptıklarını açıklayarak, şunları kaydetti:

"ESpor alanındaki bu iş birliğimizle tüm ekosistemi kapsayarak, sektöre sunduğumuz katkıyı ve faydayı büyütmeyi hedefliyoruz. Geçen yıldan bu yana ESpor alanında yaptığımız kampanyalar ve tanıtımlar ile 14 milyon gence ulaştık. ESpor'a toplam desteğimizin 5 yıl içerisinde 30 milyon liraya ulaşmasını planlıyoruz."

