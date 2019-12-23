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Espanyol'da Pablo Machin dönemi sona erdi

İspanya Birinci Futbol Ligi ekibi Espanyol'da teknik direktör Pablo Machin'in görevine son verildi.

Spor 23.12.2019, 21:46
Espanyol'da Pablo Machin dönemi sona erdi
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İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Espanyol Kulübü, 44 yaşındaki İspanyol teknik direktör Pablo Machin ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Machin, ekim ayında David Gallego'nun yerine göreve getirilmişti.

La Liga'da 18 haftada 10 puan toplayan Espanyol, son sırada bulunuyor.


#spor
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