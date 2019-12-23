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Espanyol'da Pablo Machin dönemi sona erdi
İspanya Birinci Futbol Ligi ekibi Espanyol'da teknik direktör Pablo Machin'in görevine son verildi.
Spor 23.12.2019, 21:46
İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Espanyol Kulübü, 44 yaşındaki İspanyol teknik direktör Pablo Machin ile yolların ayrıldığını duyurdu.
La Liga'da 18 haftada 10 puan toplayan Espanyol, son sırada bulunuyor.
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