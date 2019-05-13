ESOGÜ binicileri kupa kazandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) binicileri, Türkiye Binicilik Federasyonu bünyesinde Nevşehir'in Avanos ilçesinde gerçekleştirilen atlı dayanıklılık müsabakalarından iki kupa kazandı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, farklı illerden 28 at ve binicinin katıldığı, 60 kilometrelik zorlu etaplardan oluşan atlı dayanıklılık müsabakalarında, ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu ve ESOGÜGençlik Spor Kulübü binicilik branşı antrenörleri Ali Ekber Ün ve Ahmet Karaman öncülüğündeki sporcuların yoğun antrenman çalışmaları karşılığını buldu.

Biniciler Fevzi Yıldırım, "Kutluhanbey" isimli atıyla birincilik, Ramazan Yiğit "İzmir Ateşi" isimli atıyla ikinciliği elde ederek kupa kazandı.