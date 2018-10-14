Eskrim Milli Takımı Avrupa şampiyonu

İSTANBUL (AA) - Yunanistan'da düzenlenen Avrupa 17 Yaş Altı Circuit Turnuvası flöre takım müsabakalarında Türkiye şampiyon oldu.

Selanik şehrinde yapılan turnuvada tablo 32'yi maç yapmadan geçen ay-yıldızlılar, tablo 16'da Danimarka 2 takımını 45-29 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek final maçında Katar ekibini 45-25 mağlup eden milliler, yarı finalde Danimarka'yı 45-35 yenerek finale yükseldi.

Finalde Hırvatistan 1 takımıyla karşılaşan kırmızı-beyazlı ekip, rakibini 45-35 yenerek Avrupa 17 Yaş Altı Circuit Turnuvasını şampiyonlukla tamamladı.

Milli kadroda Poyraz Tuncer, Alp Eyüpoğlu, Utku Özyalçın ve Baha Baykal Çetinel yer aldı.

Ayrıca Slovakya’nın Samorin kasabasında düzenlenen ve 23 takımın yarıştığı Avrupa 17 Yaş Altı Circuit Turnuvası kızlar flöre müsabakalarında Nazlı Ceren Alioğlu, Alisa İsbir ve Selma Defne Karataban'dan oluşan milli takım, turnuvayı 9. sırada bitirdi.

Muhabir: Hüseyin Eroğul