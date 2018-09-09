Eskrim: Konya Açık Turnuvası





KONYA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Konya Açık Turnuvası sona erdi.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Türkiye'nin farklı illerinden bin 400'e yakın sporcu katıldı.

Organizasyonda 4 Eylül'de başlayan müsabakalar, 10, 12, 14, 17 yaş altı ile büyükler ve veteranlar olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleşti.

Alt yaş kategorilerindeki müsabakalarda kazanan sporcular sevinirken, kaybedenlerden bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

Turnuvanın sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Organizasyon, Türkiye'deki ve uluslararası düzeydeki yarışmalara katılacak sporcular ve kulüpler için bir ön hazırlık niteliği taşıyor.

Türkiye Eskrim Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Yusuf Barsbuğa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvaya katılımdan memnun olduklarını dile getirerek, "Federasyon Kupası ve Türkiye şampiyonalarına katılacak sporcular için açık turnuvada alacakları puan, belirleyici bir rol oynuyor." ifadelerini kullandı.