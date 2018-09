"Eskişehirspor'un yaş ortalaması 19'a indi"

ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, profesyonel sözleşmeye imza atan 5 yeni futbolcuyla takımda yaş ortalamasının 19'a indiğini belirterek, "Kulüp zorlu günlerden geçiyor ama her kriz fırsatlarla geliyor. Bundan eminim ki genç futbolcular da Eskişehirspor da kazanacak." ifadelerini kullandı.

Çapa, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, siyah-kırmızılıların genç oyunculardan oluşan kadrosuna daha da genç yeni oyuncuların katıldığını kaydetti.

Eskişehirspor'un yaş ortalamasının 19'a indiğini ifade eden Çapa, şunları belirtti:

"Takımda profesyonel sözleşmeye imza atan 5 yeni futbolcuyla yaş ortalaması 19'a indi. Bundan sonra Eskişehirspor için 'Maçlara 21 yaş altı takımıyla çıkıyor.' denemez. Eskişehirsporlu bizim çocukların sayısı arttı. Her maç tecrübeleri de artıyor. Kulüp zorlu günlerden geçiyor ama her kriz fırsatlarla geliyor. Bundan eminim ki genç futbolcular da Eskişehirspor da kazanacak. Aldıkları her puanla kendilerine duydukları güven artıyor, artacak. Bu gençler, Eskişehirspor'un geleceği için önemliler. Başarır, hedeflediğimiz puanı yakalarsak, yaşadığımız kriz verimli bir derse dönüşebilir. Şimdi Eskişehirspor'a verilen destek sadece bugünle ilgili değil, belki de bu zorluktan yeni bir model çıkacak ve takımın geleceğine örnek olacak. Her geçen hafta futbolcularımın daha çok öğreneceğine eminim. Onların mücadelesini görüp duyan Eskişehir'in, takıma verdiği destek de artacak."