Eskişehirspor'un transfer yasağı kaldırıldı





ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'a, kulübün borçlu olduğu bazı eski oyuncu ve antrenörlerden muvafakat belgesi alınmasıyla yeni transferlere lisans çıkartma izni verildiği bildirildi.

Kulüp Başkanı Kaan Ay, yaptığı yazılı açıklamada, transfer yasağının kalkmasında emeği geçen teknik heyetten futbolculara, yöneticilerden taraftara kadar herkese teşekkür etti.

"Kulübümüzün transfer tahtasının açılması için muvafakat belgesi veren, geçmiş dönemde teknik kadromuzda bulunan hocalarımız ile futbolcularımıza ve avukatlarına teşekkür ederiz." ifadesini kullanan Ay, şunları kaydetti:

"Kongrede belirttiğimiz üzere bu yükün altından sadece yönetim kurulu olarak kalkmamız mümkün değildir. Şimdi birlik zamanı, şimdi kenetlenme zamanı, bir haftadır 'gece gündüz' demeden, ailesinden, eşinden, işinden ödün vererek koşturan değerli yönetim kurulundaki arkadaşlarıma canıgönülden teşekkür ederim. Bugün itibarıyla yükümüz daha ağırdır. Projelerimizi yakın zamanda açıklayacağız. Anadolu efsanesi olan kulübümüzle, 1965 ruhu ile devam edebilmek için tüm camiamızın desteğini bekliyoruz. Yönetim kurulumuzun çabaları neticesinde transfer tahtamızı açmış bulunmaktayız."





- Fuat Çapa: "İmzalar verildi, tahta açıldı"





Siyah-kırmızılı takımın teknik direktörü Fuat Çapa da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ligin Eskişehirspor için yeniden başladığını vurguladı.

Eskişehirspor'un transfer yasağının kalktığını belirten Çapa, şu ifadeleri kullandı:

"İmzalar verildi, tahta açıldı. Gencecik futbolcularımız, bizi bekleyen sabırlı vefakar arkadaşlarımız şimdi bambaşka bir takım olduk. Çabamıza değdi, haydi vira. Kime teşekkür etsem ki? Önce imza veren meslektaşlarıma, futbolcularımıza. Olur da imzalar verilir bu güzel formayı giyerim, diye bekleyen arkadaşlarımıza. Eskişehirspor'un yüzünü karartmayan bizim çocuklara. Eski yeni yok, bu formayı giyen herkes artık bir takım."



