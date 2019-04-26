Eskişehirspor'un son 3 maçtaki oyunu umut verdi





ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında 29 Nisan Pazartesi günü Afjet Afyonspor'u konuk edecek Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, takımının son 3 maçta gösterdiği performansın kendilerini umutlandırdığını belirterek, "Yenik durumdayken 'Bu maçı çeviririz.' düşüncesine sahip olmamız çok önemli." dedi.

Çapa, Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Bingöl, futbolcular Mevlüt Çelik ve Cemali Sertel ile düzenlediği basın toplantısında, kendisini mutlu edenin, sezon başında ismi belki hiç duyulmayan oyuncuların şu anda yanında yer alması olduğunu söyledi.

Bu futbolcuları Türkiye'nin tanımasının en büyük kazançlardan olacağını dile getiren Çapa, onların gelişimini şampiyonluklardan daha değerli gördüğünü vurgulayarak, "Bu arkadaşların gelişimi, Eskişehirspor'un belki 6-7 yılını kurtaracak. Yetenekli gençlerimize bu arkadaşlar örnek olacak. Bence önemli olan, 'Elimizdekilerle neler yapabiliriz?'i konuşmak. Bu doğrultuda devam etmek daha doğru olur. Eskişehirspor'un geleceğini planlayacak bir kurul oluşturulmalı. Yoksa her gün aynı şeyleri konuşarak zaman kaybederiz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Fuat Çapa, bir soru üzerine, sezon sonunda yaşanan sürece ilişkin rapor hazırlayacağını ve yönetime sunacağını aktardı.

Kendileriyle ilgili kararın yönetim kurulu tarafından verileceğine değinen Çapa, "Lig bittikten sonra ne olacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Yönetim 3 yıllığına seçildi. Sadece mali genel kurul var. Bunun ardını aramamak lazım. Eskişehir'in beklentisi hemen şampiyonluk. Gerçekleri söylediğinizde beceriksiz oluyorsunuz. Hangi teknik adam söyleyebilir? Ben gerçeği söylüyorum. Başkanla yeni sezona ilişkin bir görüşmemiz olmadı. Geri kalan 4 maçı iyi geçirirsek, geleceğimize ilişkin planlama olabilir. İyi geçerse farklı olabilir. Fuat Çapa olsun veya olmasın, Eskişehirspor gelecek sezon maddi anlamda sıkıntı yaşayacak. Kimse gelip Eskişehirspor'a 200 milyon lira vermeyecek sanırım."

Afjet Afyonspor maçı kadrosunun yarın yapacakları idmandan sonra netleşeceği bilgisini paylaşan Çapa, "Takımın son 3 hafta gösterdiği performans bizi umutlandırdı. Yenik durumdayken 'Bu maçı çeviririz.' düşüncesine sahip olmamız çok önemli. Fiziksel ve mental olarak hazırız. Taraftarımızın coşkusu sahaya yansıdığında, futbolcularımız farklı oynuyor. Bunu rakiplerimiz de söylüyor. İçerideki son iki karşılaşmamızda bunu görmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- Bingöl: "Eskişehirspor'un kümede kalması başarıdır"





TÜFAD Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Bingöl, bir antrenörün kulübe katkısının ne kadar olduğunu yaşayarak gördüklerini belirtti.

Eskişehirspor'un en büyük avantajının, Fuat Çapa ile sezona başlayıp lig bitimine kadar onunla devam etmesi olduğunu dile getiren Bingöl, "Bana göre Eskişehirspor kamuoyu Fuat hocanın hakkını kendisine teslim edecek. Eskişehirspor'un kümede kalması başarıdır." yorumunu yaptı.

İlk kez basın toplantısına katılan Eskişehirsporlu futbolcu Cemali Sertel, bir soru üzerine, "Zorlu bir süreç yaşadık. Hocamız hep yanımızda durdu. Gittikçe performansımı artırdım. İyi bir sezon geçiriyorum." diye konuştu.

Futbolcu Mevlüt Çelik ise, "Sezon başı benim için zordu. İdmanlara başladım. Kadroya sonradan dahil oldum. Bir anda kendimi sahada buldum. Hocamız da şans verdi. Hocamızın teşvikiyle performansımı arttırdım. İnşallah iyi bir sezon olur. Gelecek sezon en büyük transfer bu kadronun korunması olur. Kaliteli isimlerimiz var. Seneye kafaya oynarız." değerlendirmesinde bulundu.



