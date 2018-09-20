Eskişehirspor'un lisans sorunu





ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'da kulüp başkanı Halil Ünal, evrakı eksiksiz şekilde Türkiye Futbol Federasyonuna teslim ettiklerini belirterek, "Bugün yapacakları kurul toplantısından sonra Eskişehirspor ulusal kulüp lisansını almış olacak." dedi.

Ünal, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de katıldığı Uluslararası Tarım Fuarı'nın açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, günlerdir bu konuda İstanbul'da çalışma yürüttüklerini belirterek, Destici'ye verdiği destek ve katkılardan dolayı teşekkür etti.

Günlerce İstanbul'da adeta kamp kurduklarını anlatan Ünal, "Dün gece Eskişehir'e döndük. Evrakımızı eksiksiz şekilde Türkiye Futbol Federasyonuna teslim ettik. Bugün yapacakları kurul toplantısından sonra Eskişehirspor ulusal kulüp lisansını almış olacak. Üç puanını kaybetmeden yoluna devam edecek. Bir sonraki hamlemiz ise ocak ayında yeni oyuncularımızı oynatmak olacak. Onu da başaracağız." diye konuştu.

Destici de ulusal kulüp lisansının alınmasıyla 3 puan silme riskinin ortadan kalkacağını söyledi.

Bunun önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Destici, emeği geçenlere teşekkür ederek, devre arasına kadar diğer sorunların da çözüme ulaştırılıp, takımın ikinci yarıda tam kadro sahaya çıkması için destek ve gayretlerini sürdüreceklerini bildirdi.



