Eskişehirspor'dan Konyaspor'a teşekkür





ESKİŞEHİR (AA) - Geçmiş dönemlerde forma giyen oyuncularının alacakları için açtıkları davalar nedeniyle yeni transferlerine lisans çıkaramayan Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor'un yönetim kurulu, kulübün kendilerine olan borçları için "muvafakat belgesi" gönderen Konyaspor'a teşekkür etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, siyah-kırmızılı kulübün bulunduğu bu zor dönemde, geçmiş dönemlere ait borçların ertelenmesi ve lisansların çıkarılabilmesi için gereken meblağlarla ilgili muvafakat Konyaspor Kulübü tarafından verildiği belirtildi.

Açıklamada, Atiker Konyaspor'dan Eskişehirspor'a kiralanan futbolcular Emre Can Atila ve Erdon Daci'nin kulübe transferlerinde kolaylık sağlayan ve siyah-kırmızı kulübün yanında olan Konya temsilcisinin kulüp başkanı Hilmi Kulluk ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür edildi.



