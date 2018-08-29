Eskişehirspor'dan Ertuğrul Sağlam'a teşekkür





ESKİŞEHİR (AA) - Geçmiş dönemlerde forma giyen oyuncularının, alacakları için açtıkları davalar nedeniyle yeni transferlerine lisans çıkartamayan Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor'un yönetim kurulu, kulübün kendisine olan borçları için "muvafakat belgesi" göndererek vefa örneği sergileyen eski teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'a teşekkür etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor'da görev yapan Eskişehirspor'un eski teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'ın, kulübün yaşadığı zor günlerde büyük bir vefa örneği göstererek muvafakat belgesi verdiği belirtildi.

Ertuğrul Sağlam'a gösterdiği örnek davranıştan dolayı teşekkür edilen açıklamada, "Hocamıza gösterdiği bu örnek davranışından dolayı teşekkür ediyoruz. Türk futbolunun bir aile olduğunu gösteren bu kadirşinas yaklaşımın Eskişehirspor'da görev almış bütün futbolcu ve teknik adamlarımıza örnek olmasını arzu eder, sayın hocamız Ertuğrul Sağlam'a futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.