Eskişehirspor'daki lisans sorunu

ESKİŞEHİR (AA) - Geçmiş dönemlerde forma giyen oyuncularının, alacakları için açtıkları davalar nedeniyle yeni transferlerine lisans çıkartamayan Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor'da, bazı eski futbolcu ve antrenörlerin "muvafakat belgesi" göndermemesi nedeniyle sorunun devam ettiği bildirildi.

Siyah-kırmızılı kulübün yönetim kurulunun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Türk futbol kamuoyunun yakından takip ettiği üzere Eskişehirspor Kulübünün tarihindeki en zor zamandan geçtiği kaydedildi.

Eskişehirspor'un yok olmanın eşiğinde bir mücadele verdiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçmişte kulübümüzde görev almış futbolcu ve antrenörlerin alacakları sebebiyle kulübümüz hakkında uygulanan lisans tescil yasağının kaldırılması için her türlü çaba ve gayret gösterilmesine ve bu borçların ancak kulübümüzün yaşatılması halinde ödenebileceğinin defaatle belirtilmesine karşın, bir bölüm eski futbolcu ve antrenörümüz halen lisans tescil izni vermemiş, transfer tescil döneminin sona ermesine saatler kalmış olmasına rağmen halen Eskişehirsporumuzun yaşayabilmesi için gerekli lisans tescillerinin yapılmasına müsaade etmemiştir. Halen lisans tescil izni vermemiş eski futbolcu ve antrenörlerimize bir çağrıda bulunarak, bu kişileri en geç 30 Ağustos Perşembe günü saat 18.00'e kadar transfer izni vermeye davet ettiğimizi ve izinlerin toplanamaması halinde kulübümüzün yok olmanın eşiğine geleceğini kamuoyunun bilgisine sunarız. Aynı saat itibarıyla başarısız olmamız ve mevcut lisans tescil sınırlamasını kaldıramamamız halinde ise Eskişehirsporumuza lisans tescil izni vererek önünü açmak için gayret göstermiş ve izin vermeyerek mevcut duruma sebebiyet vermiş eski futbolcu ve antrenörlerimizin isimlerini kamuoyu ile paylaşacağız."