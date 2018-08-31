Eskişehirspor'daki lisans krizi sürüyor

ESKİŞEHİR (AA) - Geçmiş dönemlerde forma giyen oyuncularının, alacakları için açtıkları davalar nedeniyle yeni transferlerine lisans çıkartamayan Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor'da taraftarlar, futbolcularla buluştu.

Transfer döneminin bitmesini saatler kala bazı alacaklı futbolcu ve antrenörlerin "muvafakat belgesi" vermemesi nedeniyle henüz transfer yasağı kaldırılamayan ve yeni sözleşme yaptığı oyunculara lisans çıkartamayan Eskişehirspor'da taraftarlar, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde toplandı.

Burada yeni sözleşme yapılan bazı futbolcularla bir araya gelen taraftarlar adına konuşma yapan Eskişehirspor Taraftarlar Birliği (ETB) Başkanı Murat Diri, siyah-kırmızılı kulübün kapanma noktasına geldiğini belirterek, lisansı çıkmadığı halde son ana kadar Eskişehirspor'a sahip çıkan futbolcuların yanında olduklarını kaydetti.

Tesislerdeki bulunan futbolcuların kimisinin arabasını, kimisinin peşinatı, alacaklı oyunculara verdiğini anlatan Diri, şöyle konuştu:

"Bu yapılanlara karşı şehirden bir destek yok. Tüm milletvekillerimizi, belediye başkanlarımızı, odaları, dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarını Eskişehirspor tesislerine bekliyoruz. Bir an önce bir araya gelelim. Bu kulüp kapanacaksa da beraber kapatalım. Kimsenin kaçacak yeri yok. Hepiniz bu şehrin sokaklarında gezeceksiniz. Yarın yine atkınızı takıp, o tribünlere geleceksiniz. Futbolcularımız hepimizden daha çok dertleniyor. Hala tesislerdeler. İmza vermeyen futbolcular Allah rızası için imzalarını versinler."

Futbolculardan Sezgin Coşkun da bu kadar olumsuzluğa karşın hala tesisleri terk etmediklerine belirterek, Eskişehirspor'u sahiplendiklerini vurguladı.

Son ana kadar tesislerde olacaklarını anlatan Sezgin, "Eskişehirspor'un yaşaması lazım. Eskişehir bir futbol kentidir. Eskişehirspor, Anadolu'nun yıldızıdır. Kimimiz arabasını, kimimiz peşinatını borçların ödenmesi için verdi. Çünkü Eskişehirspor'u yaşatmalıyız. Artık, tükendik ve destek istiyoruz." diye konuştu.

Oyunculardan Hakan Aslantaş ise kentin ileri gelenlerinin siyah-kırmızılı kulübe sahip çıkması gerektiğinin altını çizdi.

Futbolculardan Ferhat Kiraz da siyah-kırmızılı kulübün içinde bulunduğu durumdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kısa bir süredir takımda olmasını karşı Eskişehirspor'u evi ve ailesi gibi sahiplendiğini belirten Ferhat, "Bugünlerin yaşanması çok acı. Burada mücadele eden insanlar var. Eskişehirspor forması altında mücadele etmeyi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbolcuların ve taraftarın, tesislerde bekleyişi devam ediyor.