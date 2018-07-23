Eskişehirspor'da transfer çalışmaları





ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, kale, stoper, orta saha ve forvet mevkilerine bir an önce transfer yapmalarının gerektiğini bildirdi.

Çapa, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, bu sezonu iyi geçirip beklenen şampiyonluğu elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bazı mevkilere istedikleri transferleri gerçekleştiremediklerini aktaran Çapa, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun bazı nedenleri var. Kulübün kongresinin geç olması ve bizim de haziran ayının son haftasında takımla anlaşmamız gibi. Tamamen yeni bir takım kurmamız gerekiyor. Geçen yıldan birkaç arkadaşımız kaldı. Kulübün bütçe problemi var. Yönetimimiz önemli bir çaba sarf ediyor. Transferini gerçekleştirdiğimiz 8-9 oyuncunun 5-6'sı takımda doğrudan forma bulabilecek. Genç oyuncular da bize gelecekte önemli katkılar sağlayacak. Kaleye, stopere, orta sahaya ve forvete doğrudan oynayabilecek oyuncuların transfer etmemiz gerekiyor. Bunları yapmak da kolay olmayacak. Bu saatten sonra boşta olan oyuncuyu transfer etmek bize kısa vadede bir şey katmayacak. Ancak eksiğimiz olan kale, stoper, orta saha ve forvet mevkilerini bir an önce lige hazır oyuncularla tamamlamamız gerekiyor."





- "Her geçen gün daha iyiye gideceğiz"





Çapa, ligin ilk 3-4 haftasının siyah-kırmızılı takım için zorlu geçeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hazırlık karşılaşmalarında takıma yeni katılan oyuncuları değerlendirme fırsatı bulduk. Antrenmanda yaptıklarımızı maç performansına yansıtmamız bizi mutlu ediyor. Bizde kaliteli ayaklar var. Saha içinde birlikteliği sağlamak çok önemli. Taraftarın beklentileri karşılamak istiyoruz. Taraftarımız bizim için 12. değil birinci adamdır. Bu takımın her geçen gün daha iyiye gideceğinden kimsenin şüphesi olmasın. 26 bin kombine hedefini lig başlamadan gerçekleştirmeliyiz."



