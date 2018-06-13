Eskişehirspor'da olağanüstü seçimli genel kurul

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehirspor Kulübü'nün olağanüstü kongresinde Halil Ünal yeniden başkanlığa seçildi.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştiren kongrede başkan adayı çıkmadı.

Divan başkanlığını Aydın Begiter'in yaptığı genel kurulda, bazı eski yöneticiler ve delegelerin ısrarıyla aday olan mevcut başkan Halil Ünal yeniden başkanlığa getirildi.

Ünal, yaptığı konuşmada, kulübün borcunun 153 milyon lira olduğunu, güç birlikteliğiyle söz konusu borcun ödenmesi için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Kulübe destek sözü aldığını ifade eden Ünal, şöyle konuştu:

"Kulüp kasasında dosya kapatabilecekleri bir borç listesi vereceğim. Arkadaşlarımızın toplayacakları hiçbir para boşa gitmeyecek. 500 fabrikamız var, öyle yok bu şehirde para kazanıp da Eskişehirspor'u tanımamazlık. Sokaktan tribüne, her yerde birlik beraberlik içinde olmalıyız. Bu sezon tek hedefimiz şampiyonluk ve layık olduğumuz Süper Lig'dir. Bunu bilerek yola çıkacağız. Bu son şans. Bunu iyi değerlendirmek zorundayız. Bazılarının milyon avrolara getiremediği oyuncuları bir söze getirebiliriz. Bütün imkanımı ve gücümü bu sezon da Eskişehirspor için kullanacağım."

Konuşmanın ardından Ünal, mazbatasını divan başkanı Begiter'den aldı.